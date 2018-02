La victime a été mortellement blessée dans la matinée dans des conditions qui restent à éclaircir par une lionne près de Hammanskraal, à environ 45 km au sud de la capitale administrative du pays, selon les services d'urgence cités par le journal Rekord.

«Quand l'équipe est arrivée sur place, des personnes présentes tentaient de réanimer la victime. Malheureusement, elle souffrait de graves blessures et est décédée sur place», a déclaré au journal Nick Dollman, un porte-parole de la compagnie d'intervention médicale d'urgence privée Netcare 911.

