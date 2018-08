Plus de 250 personnes tenant des ballons blancs et vêtus de T-shirts à l'effigie de Maëlys défilaient lundi après-midi dans une petite ville des Alpes françaises pour commémorer la disparition de la fillette, intervenue il y un an jour pour jour.

Plus d’un millier de personnes à la marche blanche un an après la disparition de Maelys à #Pont-de-Beauvoisin#Isere . « Nous voulons la vérité »déclare la maman de Maelys #Le19H45 ce soir ?@m6info? pic.twitter.com/6mn2GFtdA8 — HERVE Eric (@Yannoro) August 27, 2018

"Le combat continue" pour les parents de Maëlys, qui se sont exprimés après la marche blanche pic.twitter.com/cqWlDwT3NL — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2018

«Vérité pour Maëlys»

Les parents de l'enfant, Joachim De Araujo et Jennifer Cleyet-Marrel, ainsi que sa soeur Colleen, se tenaient en tête de cortège derrière une grande banderole demandant la «vérité pour Maëlys».

La famille de la fillette, disparue lors d'un mariage dans la petite ville de Pont-de-Beauvoisin, déplore que son meurtrier présumé, Nordahl Lelandais, les laisse dans l'ignorance des circonstances du drame par son silence.

Dans la foule, on notait la présence du compagnon d'Eric Foray et de la soeur de Malik Boutvillain, deux personnes disparues ces dernières années dans des circonstances inexpliquées. Les enquêtes avaient été relancées après l'arrestation de Lelandais, qui a aussi avoué l'assassinat d'un jeune militaire, Arthur Noyer.

Lâcher de ballons blancs

Des membres du Collectif Maelys portaient de grandes pancartes sur fond tricolore avec la photo de la fillette et la phrase «Justice pour Maëlys».

A la fin de la manifestation, famille et participants se sont recueillis devant la salle polyvalente où se tenait le mariage après un lâcher de ballons blancs.

Un lâcher de ballons blancs a eu lieu aujourd'hui pour rendre hommage à #Maelys. Ses parents, qui se sont exprimés, "attendent la vérité" pic.twitter.com/uTxdGGDLoC — LCI (@LCI) August 27, 2018

(afp/nxp)