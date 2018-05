«J'étais en train de cuisiner, mon fils cadet est entré et m'a annoncé que son frère était mort par terre.» Christina Rodriguez est effondrée. Son garçon de 10 ans a perdu la vie vendredi lors d'une partie de cache-cache qui a mal tourné.

En voulant se cacher dans un séchoir à linge, Fernando a été électrocuté. «Je me suis précipitée et mon petit ami l'a ramassé puis l'a ramené dans la maison. Il était violet. Ses yeux étaient ouverts et il était mort», confie sa maman à ABC 13.

La police considère que le décès de l'enfant est accidentel. Christina, qui dit avoir vu son fils boire de l'eau environ 30 minutes avant le drame, s'en veut terriblement. «J'aurais dû être dehors avec lui, mais j'étais à la cuisine. Je veux qu'il rentre, mon bébé me manque.» (Le Matin)