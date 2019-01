Lui qui voulait s'encanailler s'est plutôt fait entourlouper et brutaliser. Lundi vers 23 heures , raconte «Le Parisien», ce touriste britannique passe devant le club de strip-tease All In à Pigalle et se laisse convaincre par le rabatteur d'entrer. On lui fait miroiter un effeuillage à 50 euros, ce qu'il semble prêt à accepter.

Sauf que, une fois dedans, c'est cinq fois plus qu'on lui demande. Le touriste refuse et sort, mais la strip-teaseuse le poursuit, le gifle et le frappe même à la tête avec une barre de fer. Le vigile s'y met et le fait tomber, tandis que la patronne de la boîte le menace avec un revolver.

Pas leur premier coup

Ce club de strip-tease semble être coutumier de l'arnaque. Un commentaire datant de 2015 sur TripAdvisor explique que, après avoir fait miroiter un prix, une fois à l'intérieur, on vous force à vider votre portefeuille, sinon on vous empêche de sortir.

Le Britannique de lundi ne s'est pas laissé faire et cela lui a coûté une blessure à la tête, mais il a tenu à dénoncer ces agissements. Il est allé se plaindre à la police qui est venue arrêter les deux femmes. Selon «Le Parisien», elles sont poursuivies pour tentative d'extorsion commise avec violence. Visiblement, notre touriste est tombé sur les petites frappes de Pigalle. (Le Matin)