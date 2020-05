«Sa mâchoire est si puissante qu’elle peut sectionner un doigt immédiatement!» Autant dire que la tortue découverte par hasard par des promeneurs, mardi dernier, dans un parc de Vaugrenier (F), est une bébête très dangereuse. Et agressive, de surcroît.

Patrick Villardry, l'ex-président de la Société de défense des animaux locale qui est intervenu sur les lieux pour capturer la tortue, précise à nos confrères de France 3: «Elle n’avait rien à faire là, très loin de son milieu naturel. L’espèce vit en effet essentiellement en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. C’est une découverte importante.»

Toujours selon Patrick Villardy, l'animal surnommé «tortue-alligator» est une femelle devenue trop agressive qui a, sans doute, été abandonnée par son propriétaire. Elle doit être âgée entre 15 et 20 ans et pourra peser jusqu'à 90 kilos, d'ici la fin de sa vie, vers 70 ans. «Elle n’a aucun prédateur, ne vit que dans l’eau douce et ne sort qu’une fois par an pour pondre», explique l’expert qui précise avoir dû faire extrêmement attention, au moment de capturer la bestiole qui a cherché à le mordre.



Laurent Siebenmann