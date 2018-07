Les vacanciers qui cheminaient dans les terrasses de Lavaux en profitant de la météo estivale, jeudi après-midi vers 15 h, auront pu assister à un incident peu commun. Une voiture a quitté la route à Rivaz (VD), et a dévalé la pente avant de s'immobiliser sur le toit.

«Il s'agit d'une mise en mouvement fortuite. Le conducteur ne se trouvait pas dans la voiture et il n'y a pas eu de blessé. Seuls des dégâts matériels sont à noter», informe la Police Lavaux. Une dépanneuse spécialisée a été mobilisée pour évacuer le véhicule.

La chance a surtout voulu qu'aucun piéton ne se trouve non plus sur la trajectoire du véhicule. Comme le rappelle Police Lavaux, les cas de freins à main oubliés ou mal serrés sont fréquents et peuvent se révéler plus dangereux dans les zones urbaines. (Le Matin)