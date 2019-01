Au volant de son véhicule, un automobiliste circulait dans le village de Muriaux en direction de la route principale H18, vers 22 heures, samedi. Arrivé à l'intersection située à la hauteur de la gare des Chemins de fer du Jura (CJ), celui-ci tournait à gauche et s'engageait sur la route principale en direction de Saignelégier. Lors de cette manœuvre, le conducteur évaluait mal la trajectoire qu'il devait emprunter, ceci à cause de l'enneigement de la route. Dès lors, après un léger dérapage, il quittait la chaussée à droite et immobilisait son véhicule sur la voie des CJ.

Aucun blessé n’est à déplorer, selon un communiqué de la police jurassienne. Le trafic ferroviaire a été perturbé durant 3 heures environ, nécessitant la mise en place d’un service de navettes. La gendarmerie s’est déplacée sur les lieux et a procédé au constat d’usage. (comm/nxp)