Il était 12h30, dimanche, quand une habitante de Saint-Aubin-Sauges (NE) a parqué sa voiture et a laissé momentanément ses deux passagers pour se rendre chez elle. Mais, peu après, le véhicule s'est mis seul en mouvement.

Il est d'abord monté sur un muret puis a dévalé un talus et a chuté d'un mur d'une hauteur de 2 mètres, terminant sa folle course sur le toit, quelques mètres plus loin, écrit lundi la police cantonale neuchâteloise.

Le père, qui était assis à l'avant de la voiture, a réussi à libérer sa fille de 6 ans et demi, installée à l'arrière. Mais il n'a pas pu quitter l'habitacle et a dû être désincarcéré. Les deux passagers, légèrement blessés, ont ensuite été emmenés en ambulance à l'hôpital de neuchâtelois de Pourtalès, pour des contrôles.