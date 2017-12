Une voiture qui roulait à contresens sur l’autoroute A6 a percuté, dans la nuit de mardi à mercredi au nord de Mâcon (F), un autre véhicule, tuant trois personnes, dont une fillette de 4 ans.

Le choc frontal entre les deux voitures s’est produit vers 0h30 à hauteur de la commune de Fleurville.

Un adolescent de treize ans se trouvait toujours dans un «état critique», selon la directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire.

Il a été transporté par le Smur au centre hospitalier de Mâcon, où avaient déjà été pris en charge un peu plus tôt la mère de famille et le troisième enfant, blessés plus légèrement.

Les circonstances de l’accident restent à éclaircir par les enquêteurs. (Le Matin)