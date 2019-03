Deux voitures sont entrées en collision jeudi matin à Eschenbach (LU) et un des véhicules a terminé sa course sur la voie ferrée. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant 90 minutes entre Lucerne et Lenzburg (AG).

L'accident s'est produit vers 9 heures sur la route reliant Eschenbach à Emmen (LU), a indiqué jeudi la police lucernoise. Deux personnes ont été blessées.

Selon les premières constatations de la police, un automobiliste n'a pas respecté un feu rouge et son véhicule est entré en collision avec une autre auto. Cette dernière a été projetée sur la voie ferrée proche de la route.

Eschenbach LU - Auto landet nach Unfall auf Bahngeleisehttps://t.co/lOeiOPoxYP pic.twitter.com/O85shUGxH0 — POLIZEI-SCHWEIZ.CH (@POLIZEI_SCHWEIZ) March 21, 2019

(ats/nxp)