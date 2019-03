Une jeune femme de 22 ans est entre la vie et la mort depuis qu'un parasol propulsé par le vent l'a heurtée le 4 mars dernier, sur le campus de l'Université de Lausanne, rapporte mercredi «24 heures». L'accident s'est produit près du bâtiment Géopolis, tandis que l'étudiante et une copine arrivaient en cours par un jour de bise. «Son amie a vu un parasol qui était poussé par le vent et a essayé de l’attraper, explique à nos confrères le papa de la victime. D’un coup, l’objet a été projeté vers elle à toute vitesse. Elle a juste eu le temps de se coucher pour l’éviter avant de tenter d’alerter ma fille.»

Sur le campus, c'est le choc. «À l’université, toutes les personnes concernées sont effondrées à cause de cette catastrophe», lâche Besnoît Frund, vice-recteur Durabilité et Campus. Le parasol en question appartient à Zelig, l'espace de rencontre pour étudiants qui se trouve dans le bâtiment Géopolis. Il semblerait qu'une personne souhaitant s'abriter de la pluie ce jour-là en a ouvert un, malgré le vent. «Les gens peuvent les prendre librement lorsqu’ils vont s’installer dehors, explique-t-on du côté de l'association. Nous ne savons donc pas qui est la personne qui en a ouvert un ce jour-là.» Une enquête pourrait être ouverte. (Le Matin)