La Police cantonale valaisanne indique ce lundi avoir interpellé à Rarogne un automobiliste qui roulait au volant de sa voiture de tourisme à une vitesse de 158 km/h sur un tronçon limité à 80. Le chauffard, 73 ans, domicilié à Bâle-Campagne, a été immédiatement interpellé et auditionné.

Son permis de conduire lui a été saisi sur-le-champ et il fera l’objet d’une dénonciation au Ministère public ainsi qu’au Service de la circulation routière et de la navigation.

«Outre une forte amende et un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans, ce chauffard s’expose à une peine privative de liberté d’un an au minimum», soulignent les forces de l’ordre. Qui rappellent que des contrôles de vitesse peuvent avoir lieu sur l’ensemble du territoire valaisan, «à toute heure et n’importe quel jour».

Le Matin