Cinq vidéos postées sur Instagram par un écolier biennois font l’éloge du vandalisme. En l’occurrence le sien, commis dans un grand magasin, un fast-food et un petit stand. «Oh! le fou! Oh! le fou!» s’exclame celui qui tient le smartphone pour filmer son copain dans un magasin Manor de Bienne. Montant des dégâts: 4000 francs. Ce 8 décembre, l’apprenti malfrat démolit une pile de boîtes de pralinés avant de saccager trois mannequins. Une vendeuse crie sa stupeur, sans pouvoir intercepter le vandale et son cinéaste.

Sous son vrai nom

Sous le titre «Effet papillon», l’écolier se met aussi en scène dans un fast-food, où il se sert d’une barquette sans passer par la caisse. Même surprise au marché de Noël, où il chipe un paquet de thé et abîme une devanture en feignant la maladresse. Chez Manor, la directrice, Irma Cattilaz Carlehoeg, est restée bouche bée devant les images que lui a montrées le Bieler Tagblatt.

Le jeune voyou ayant posté les vidéos sous sa véritable identité, la directrice a pu le convoquer. Il est venu accompagné de sa maman, estomaquée mais désemparée. «Il ne semblait concerné que lorsque j’élevais le ton. Autant parler à un mur», regrette Irma Cattilaz Carlehoeg.

Les plaintes de Manor et de McDonald’s conduiront le vandale devant le Tribunal des mineurs. «Ça lui servira peut-être d’électrochoc», espère la directrice, étonnée que le clip d’une incivilité figurait hier encore sur Instagram. «Le délit dénoncé est un dommage à la propriété, mais pas la diffusion d’une vidéo», explique la police bernoise, par la voix de sa porte-parole, Ramona Mock.

Coop n’a «pas connaissance de cas comparables», selon son porte-parole, Ramón Gander. Idem chez Migros: «Le vandalisme ne touche pas suffisamment nos filiales pour qu’il soit référencé», indique son communicant romand, Tristan Cerf.

«Un phénomène connu»

Saccager de la marchandise pour le plaisir? «Pour obtenir la reconnaissance des pairs», corrige Liliane Galley, cheffe de projet à la plate-forme nationale Jeunes et médias de l’Office fédéral des assurances sociales. «Des ados qui se mettent en scène pour se valoriser à bon ou à mauvais escient, c’est un phénomène connu», rapporte Liliane Galley. Leur idée, c’est de «se lancer des défis». Le réseau social n’est qu’un amplificateur qui augmente l’audience. Outre le caractère répréhensible des faits, l’erreur grotesque commise à Bienne, c’est de publier les vidéos sous son nom. (Le Matin)