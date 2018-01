À plusieurs reprises, elle est arrivée «abîmée» au salon de coiffure qui l’emploie à Villars-sur-Ollon. Puis ses blessures sont devenues plus importantes. Trop importantes pour ne pas, ne plus réagir. On dit même qu’elle a été séquestrée. Liana*, majeure depuis peu, a été promise et fiancée à un jeune homme au Kosovo l’été dernier lors du fastueux mariage de son frère à Pristina. Mais la jeune fille ne voulait plus de cette future union arrangée. Parce qu’elle est tombée amoureuse d’un Serbe vivant en plaine, du côté d’Aigle. Elle s’en est ouverte à sa famille, qui n’a visiblement pas supporté. Son amoureux aurait aussi été menacé. Il a quitté provisoirement le Chablais pour se mettre à l’abri d’éventuelles représailles.

Soutenue par ses collègues de travail et son patron, Liana a fini par porter plainte contre ses deux parents. Contre son père, un des deux associés gérants du restaurant Le Sporting avec le grand-père maternel de la jeune femme; et contre sa mère, responsable d’un pressing dans la station.

Le procureur muet à ce stade

Depuis la dénonciation de sa fille, le couple a d’abord été mis en garde à vue mi-janvier, puis placé en détention provisoire pour éviter les habituels risques de collusion, de fuite, voire de récidive. Chargé de ce dossier sensible, le procureur Olivier Jotterand nous a fait savoir par e-mail qu’«il n’entendait pas s’exprimer». Nous ne saurons donc pas avec précision quelles charges pèsent à ce stade sur les deux prévenus maintenus en préventive.

Madame fait partie d’une famille kosovare qui s’étend sur le plateau de Villars depuis plus de dix ans, exploitant ou rachetant plusieurs établissements publics (aussi à Gryon et à Montreux), tous devenus des affaires a priori florissantes, construisant beau et roulant premium. Une réussite qui crée beaucoup de jalousies et d’interrogations. «Le patriarche de cet impressionnant clan villardou est l’ancien portier de l’Hôtel du Parc (ndlr: ex-cinq-étoiles renommé)», nous glisse un habitant, dubitatif quant aux sources de revenus de ces investisseurs arrivés tout droit d’ex-Yougoslavie. «C’est impossible de faire fortune comme ça», nous lâche un cafetier du plateau. Drogue et blanchiment d’argent sont clairement évoqués par nos multiples interlocuteurs. En l’absence de réponse du ministère public, ces graves accusations restent sans fondement.

À la suite de l’arrestation des parents de Liana, des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs chalets, appartements et garages. Le contenu des smartphones des parents aurait notamment révélé des SMS faisant état d’un premier acompte de dot de 20'000 euros, versés par les parents du futur marié au Kosovo. La rupture consommée, ces derniers auraient demandé la restitution du montant. Le restaurant Le Sporting a également reçu la visite de la police et été contrôlé s’agissant du travail au noir. Plusieurs employés en situation illégale s’y seraient fait coincer, y compris des collaborateurs de longue date.

«Malade» et «absente»

Au pressing de la mère de Liana, on nous a répondu que «la patronne était malade» et «qu’on ne savait pas pour combien de temps». Au Sporting, le restaurateur est annoncé «absent». Quant à la plaignante, leur fille, a-t-elle déballé davantage aux enquêteurs que les exactions subies pour être tombée amoureuse d’un autre? L’instruction en cours le dira. (Le Matin)