L'enfant de St-Livres ne s'en est pas sorti. Son traumatisme crânien était trop important et les dégâts se sont révélés irréversibles malgré une prise en charge sur place extrêmement rapide. Héliporté vers le CHUV après avoir été stabilisé, Edouard* a été transporté dans un état jugé très critique par les secouristes. Il a ensuite été opéré et mis sous assistance respiratoire. Le choc subi lundi alors qu'il circulait à vélo dans sa rue, à quelques mètres de chez lui, a été trop important.

Le garçon roulait près d'une ferme qui se situe en face de chez lui, à la rue Saint-Laurent. A un moment donné, et dans des circonstances encore floues, le petit cycliste est tombé de son vélo et a heurté la roue arrière droite d'un tracteur qui s'engageait précisément vers le domaine agricole. Le drame s'est déroulé il y a tout juste une semaine, le lundi de Pentecôte vers 13h30, sous les yeux effrayés de plusieurs témoins.

A ce stade précoce des investigations, la reconstitution exacte de cette collision, désormais fatale, n'a pas encore été possible. Le conducteur du tracteur n'a t'il pas vu Edouard sur la route en obliquant à droite? Ou le gosse jouait dans la cour de la ferme et n'a pas vu l'engin arriver? Les deux thèses s'affrontent pour l'instant. La police cantonale, qui confirme le décès de l'enfant, et la procureure Marlène Collaud devront non seulement déterminer les causes exactes de ce triste accident mais également définir les responsabilités.

Edouard laisse dans la peine ses parents, son grand-frère et tous ses proches.

*Prénom d'emprunt (Le Matin)