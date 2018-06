Une des façades de l'hôtel situé près des quais de Nyon s'est affaissée vers 11h30. Trois ouvriers sont sortis sains et saufs, selon «La Côte». Le vent tempétueux et des infiltrations d'eau pourraient être en cause.

L'ensemble du bâtiment en chantier menace de tomber, indique pour sa part le site de «24 heures». La route Suisse a été fermée à la circulation et devrait le rester pendant plusieurs jours.

Le syndic de Nyon Daniel Rossellat a tweeté en évoquant «un chantier décidément compliqué»:

Un mur du Beau Rivage de #Nyon s'effondre, un chantier décidément compliqué pic.twitter.com/ZY213ukxfc — Daniel Rossellat (@DanielRossellat) 28 juin 2018

(Le Matin)