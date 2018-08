Une altercation violente, mêlant hommes et femmes, a éclaté à l'aube mercredi dans les Rues basses, à proximité de Confédération Centre. Cinq personnes ont été blessées. Ce sont toutes des femmes, révèle la «Tribune de Genève». L'une d'entre elles est dans le coma.

Les faits se sont produits à la sortie d'une boîte de nuit. Quelques mètres plus bas, devant la bibliothèque de la Cité, une femme aurait été agressée par plusieurs hommes. Quatre femmes, témoins de la scène, seraient intervenues pour la tirer de cette situation. Toutes ont été tabassées, notamment avec une béquille.

La police a déclaré à la «Tribune» que la rixe avait eu lieu place des Trois-Perdrix. Trois personnes ont été conduites à l'hôpital.

Le service médical d'urgence des HUG, le médecin chef des secours et quatre ambulances ont été dépêchés sur place. Au moins deux témoins ont expliqué au quotidien avoir entendu des cris et du verre cassé, et évoqué la présence de filles et de garçons au sein de la bagarre. Une enquête est en cours. Le Ministère public ne s'exprime pas à ce stade.

Intervention multiblesses tour de Boel. Deux blessés graves. Trois évacués. Quatre ambulances, le SMUR et le médecin chef des secours engagés par le 144. Fin de nuit festive.... pic.twitter.com/Gd0Vg0VAHG — 144 (@144Geneve) 8 août 2018

