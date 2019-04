New York

Il y a deux ans, Lauren Miranda a fait, dans sa chambre, un selfie d'elle seins nus, qu'elle a envoyé à son compagnon de l'époque, professeur comme elle. Mais récemment, un étudiant a retrouvé la photo et il l'a diffusée. Et la semaine dernière, l'école dans laquelle la jeune femme de 25 ans est prof de math l'a virée. Aujourd'hui, elle attaque cet établissement de Bellport, dans l'État de New York, pour discrimination. Elle lui réclame 3 millions de dollars, raconte Fox19.

Lors d'une conférence de presse qu'elle a donné en compagnie de son avocat, la jeune femme affirme qu'elle a été licenciée alors qu'elle n'a commis aucune faute. «Cette photo n'a jamais été publique. Comment elle s'est retrouvée partagée, ça c'est la question à 1 million de dollars.» Elle dit n'avoir aucune idée de la façon dont l'étudiant a pu mettre la main sur cette image.

Comment cette photo privée a pu être trouvée par un étudiant? Mystère. Image: News 12 capture d'écran.

Pour son avocat, il y a clairement discrimination: «Quand un homme se montre torse nu, cela ne pose aucun problème. Quand c'est une femme, comme ici, elle se fait virer.» La jeune prof estime que sa carrière a été ruinée et que son image a été ternie. Elle se dit prête à abandonner ses poursuites si l'établissement la réintègre. Mais il y a peu de chances puisque le directeur lui aurait dit: «Comment pourrais-je vous mettre devant une classe où les garçons sortiraient leur téléphone pour regarder cette photo de vous?» Du coup, elle cherche un poste d'enseignante dans d'autres districts.

(Le Matin)