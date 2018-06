Emma et Alex ont pris place dans un véhicule Uber, samedi après-midi à New York, et demandé au conducteur de les emmener de Brooklyn à Manhattan. Une fois en route, les deux jeunes femmes âgées de 26 et 24 ans ont échangé un baiser. Outré, le chauffeur a arrêté sa voiture et a demandé au couple de sortir. «Vous ne devriez pas faire ça», s'est énervé l'individu.

L'une des deux jeunes femmes a alors dégainé son smartphone pour filmer l'altercation. On peut entendre le chauffeur, très énervé, dire à ses passagères qu'elle ne peuvent pas «faire ça dans la voiture» parce que c'est «irrespectueux». Le couple a vainement tenté d'argumenter, avant de s'en aller. «Je vais vous faire virer», a prévenu l'auteure de la vidéo.

Alex a publié les images sur Facebook où elles ont été vues plus de 50'000 fois. «Rude expérience hier. Aidez-moi à faire parler de ce chauffeur Uber», a écrit la jeune femme.

Et l'appel d'Alex a porté ses fruits puisque l'individu a depuis été viré de l'application et n'a plus le droit de travailler comme chauffeur à New York, rapporte le «Daily News». Ahmed Elbotari a assuré qu'Emma et Alex ne s'étaient pas contentées de s'embrasser, mais qu'elles faisaient beaucoup de bruit et que l'une d'elles avait posé ses pieds sur le siège avant. «C'est ma voiture. Je ne me sentais pas à l'aise avec elles», a-t-il argumenté.

«Nous sommes en 2018 à New York, et nous ne vivons plus de cette manière», s'est indigné Allen Fromberg, porte-parole de la commission des taxis et des limousines de la Grande Pomme. «Uber ne tolère aucune forme de discrimination», a réagi de son côté Susan Hendrick, porte-parole.

(Le Matin)