Elle mesure plus de 6 mètres de long. Elle est faite de bois et d'acier. Elle pèse un peu plus que 450 kilos. Elle a été généreusement mise à la disposition par la Voigt Family Sculpture Foundation. Sa valeur est estimée à 15'000 dollars mais sa masse rend la possibilité d'une revente improbable.

Jusqu'à vendredi dernier, elle était temporairement exposée sur un espace gazonné de Healdsburg en Californie. Jusqu'à vendredi car, depuis, la sculpture s'est évanouie dans la nature comme par enchantement. La ville, qui a signalé cette mystérieuse disparition sur sa page Facebook, a lancé un appel à témoin.

Mais, comme le fait remarquer USA Today, la police piétine ou, du moins, était toujours à la recherche jeudi du ou, plus probablement, des voleurs de ce marteau géant qui n'a certainement jamais planté un clou de toute son existence vu la pénurie de géants en ce bas monde.

«On d'abord pensé qu'il s'agissait d'une farce d'étudiant», indique le policier Darryl Erkel qui se désole de voir l'enquête piétiner mais aussi de l'absence d'indices et de témoignages.

Le créateur de la sculpture, Doug Unkrey, est pour sa part dubitatif: «Quel est l'intérêt de s'emparer d'une telle chose?», se demande-t-il en précisant que l'enlèvement de l'imposant marteau a dû requérir l'usage d'un camion solidement équipé et la force de huit personnes. Il reste néanmoins philosophe: «De toute façon, toute oeuvre d'art est éphémère». (Le Matin)