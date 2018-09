On sait s'amuser, au pays de l'oncle Sam. Voyez le parc d’attractions Six Flags à Saint-Louis. Le 13 octobre prochain y sera organisé un petit concours à destination des claustrophobes: rester dans un cercueil fermé pendant 30 heures, quasi sans interruption.

Quasi, car il sera tout de même permis aux valeureux candidats de sortir du cercueil pour aller aux W. C. Mais sans en abuser et pour cette seule et unique raison! Toute autre sortie intempestive entraînera automatiquement une disqualification.

Prenez votre oreiller!

A noter que les participants devront avoir au minimum 18 ans. Les organisateurs les invitent à apporter leurs propres oreillers et couvertures, pour plus de confort.

Signalons enfin qu'il sera autorisé d'avoir son smartphone afin de rester en contact ici-bas.

Le vainqueur gagnera 300 dollars et des billets d’entrée VIP pour le parc. (Le Matin)