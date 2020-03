Lundi après-midi, la police zougoise a repéré, selon ses propres termes, un «jacuzzi en mouvement» sur l’autoroute A4, non loin d’Affoltern am Albis… Le chargement sommairement placé à l’arrière d’une décapotable n’était «pas suffisamment sécurisé», est-il précisé.

On n’ose pas imaginer ce qui aurait pu se produire si le jacuzzi était tombé… Le conducteur, 46 ans, a été arrêté et dénoncé. Et il n’a évidemment pas pu repartir avec son chargement.

R.M.