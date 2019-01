Une petite Américaine de 6 ans a vécu une expérience traumatisante, jeudi dernier à Mount Morris Township, dans le Michigan.

Incapable de réveiller son père et sa belle-mère, l'enfant a eu l'idée de photographier le couple et de poster les photos sur Facebook, rapporte Detroit Free Press. Les grands-parents de la petite, établis dans le Tennessee, ont vu les fameux clichés et ont immédiatement alerté les autorités.

À leur arrivée, les forces de l'ordre ont entendu les cris horrifiés de la fillette, qui a expliqué que le chien de la famille était en train de «mâcher le visage de quelqu'un». Les policiers ont effectivement surpris l'animal en train de s'affairer sur le cadavre du père de la petite.

Il s'est avéré par la suite que l'homme avait succombé à une overdose et que son épouse avait perdu connaissance pour la même raison. Celle-ci est actuellement hospitalisée aux soins intensifs. La petite, elle, a été rendue à sa maman. Les autorités ont rendu hommage à l'enfant, considérée autant comme une victime que comme une héroïne. «Nous pensons que ses actes ont sauvé une vie», a déclaré Terence Green, chef de la police de Mount Morris Township. (Le Matin)