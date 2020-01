Un accident de la route impliquant trois véhicules a fait un mort et quatre blessés samedi vers 18h05 au lieu-dit Moulin du Choc à Bussigny (VD). Les secours sont intervenus avec quatre ambulances et deux hélicoptères.

Le conducteur d'une grosse berline circulant sur la route cantonale entre Aclens et Bussigny a perdu la maîtrise de son véhicule. Dans une courbe à droite, ce quinquagénaire est entré en collision quasi frontale avec une voiture de livraison qui circulait normalement en sens inverse.

Sous la violence du choc, le véhicule de livraison a été projeté sur sa droite et s'est couché sur son flanc gauche, à près de quatre mètres de la chaussée, a annoncé lundi la police vaudoise. La berline a continué sa course et est venue percuter violemment l'avant gauche d'un deuxième véhicule, qui suivait le fourgon.

Secours impuissants

Rapidement appelés sur place, les secours n'ont pu que constater le décès du conducteur de la voiture de livraison, un «homme âgé d'environ 25 ans», a précisé la police. Sa passagère, «à peu près du même âge», est très grièvement blessée. Le conducteur de la berline est également très gravement atteint. Son passager est blessé, comme le conducteur de la deuxième voiture accidentée.

Quatre ambulances, le SMUR de Morges, deux hélicoptères de la Rega, des pompiers et neuf patrouilles de la gendarmerie sont intervenus sur place. De même qu'un officier des CFF afin de ralentir les trains qui circulaient à proximité du lieu de l'accident.

Appel à témoin

La route a été fermée pour les besoins de l'intervention jusqu'à 04h30, a précisé la police vaudoise lundi dans un communiqué. La justice a ouvert une enquête.

La police cantonale vaudoise lance un appel à témoins afin d'établir les circonstances de cet accident. Les personnes qui seraient en possession d’éléments susceptibles de faire avancer l’enquête sont priées de contacter le Centre d’engagement et de transmission au 021 333 5 333