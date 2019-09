Au moins 36 personnes ont perdu la vie samedi dans un accident de la circulation dans l'est de la Chine lorsqu'un autocar est entré en collision avec un poids lourd, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle Xinhua. Au moins 36 autres ont été blessées.

Le car, qui transportait 69 personnes, a heurté le camion sur une voie rapide dans la province du Jiangsu, au nord de Shanghai. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'accident a été causé par une crevaison du car, a rapporté Xinhua.

36 people killed, 36 others injured in a road accident in Jiangsu, E China https://t.co/JPBlU1lUA9 pic.twitter.com/s1kb52fzT1