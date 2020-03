La demande de libération du quadragénaire a échoué. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du canton de Vaud vient d'ordonner la prolongation de son incarcération et de reconduire sa détention provisoire, au Bois-Mermet à Lausanne, jusqu'au 1er juin. Le TMC suit ainsi en tous points le préavis du Ministère public. Pour les deux autorités judiciaires, les soupçons qui pèsent sur le prévenu sont déjà suffisamment étayés à ce stade des investigations pour refuser sa sortie. D’autres auditions à charge sont encore attendues.

Proies en rupture

Après avoir été reconnu comme étant le commanditaire du rapt d’un avocat stagiaire lausannois en 1998 et condamné à 7 ans et demi ferme, ce fils adoptif d’un ancien conseiller d’Etat avait commis d’autres délits de moindre importance par la suite. Depuis sa dernière sortie de prison il y a une dizaine d’années, il avait disparu des radars jusqu’au 20 janvier 2019. Date à laquelle le Service de protection de la Jeunesse (SPJ) le dénonce, interpellé par des foyers d’accueil. Des garçons et des filles mineurs, en rupture psycho-parentale ou fugueurs, racontent ce qu’il se trame à huis-clos dans le chalet de l’accusé à Vercorin (VS).

Sexe, drogue, alcool

A 46 ans, le Vaudois est accablé par les témoignages de ces jeunes gens. Selon eux, l’individu au casier judiciaire fourni appâtait uniquement des proies vulnérables lors de soirées festives chez lui et leur proposait en libre accès de l’alcool et des substances psychotropes en échanges de « faveurs ». Le recoupement des auditions convainquent le Parquet et le Tribunal en ce sens. De même, il est reproché au prévenu d’avoir entretenu des relations sexuelles complètes avec des mineurs âgés de 15 à 18 ans, respectivement d’avoir prodigué des attouchements à caractère sexuel.

Un an pour l'arrêter

Il aura fallu quasiment un an pour le confondre et l’attraper en flagrant délit. L’homme était pourtant déjà sous le coup de deux enquêtes pénales depuis février 2019 pour les mêmes infractions et avait été mis en garde des conséquences que ces actes pourraient avoir. Le 1er décembre 2019, il est appréhendé à son domicile valaisan. Une jeune fille de 15 ans est dans son lit. Les chefs d'accusation retenus actuellement à son encontre sont gravissimes: actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Récits concordants

Les auditions des victimes et la concordance de leurs récits, assorties de la simple découverte de l’adolescente de 15 ans alcoolisée et sous THC dans les draps du prévenu, chargent lourdement le quadragénaire. La défense a tenté la libération immédiate de son client, qui prétend avoir été trompé sur l’âge de ses partenaires et nie avoir remis alcool et drogue à ses jeunes hôtes. La requête a été balayée le 24 février par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) qui fait sien les risques de collusion et de réitération mis en avant par le Ministère public.

Mesures de substitution rejetées

S’agissant de la collusion, le TMC précise, dans sa dernière ordonnance, craindre que l’accusé fasse pression sur des personnes susceptibles d’apporter des éléments supplémentaires à l’enquête, dont une femme qui a récemment déposé plainte. En outre, son téléphone, qui semble contenir des données et des fichiers «dont la quantité paraît pléthorique», est en cours d’analyse et pourrait permettre d’identifier d’autres victimes présumées.

Quant au risque de récidive déjà retenu au moment de sa mise en détention début décembre, il n’a pas diminué au dire des juges. Ceci d'autant que l'intéressé avait déjà été formellement averti l'été dernier par la justice de ce qu'il encourait et qu'il avait poursuivi ses fêtes avec des invités mineurs. Partant, le Tribunal rejette toute mesure de substitution, le prévenu ne semblant pas saisir la dimension de ses agissements.

