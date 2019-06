Corruption passive, abus d'autorité et violation du secret de fonction. C'est ce que le Ministère public reproche à l'inspecteur de la Police du commerce de la Police de l'Ouest lausannois (PolOuest). Les faits retenus par l'accusation se seraient étendus sur une période de trois ans, soit de 2013 à avril 2016. Le procureur Bernard Dénéréaz prétend que le prévenu a fait bénéficier un ami restaurateur d'un traitement de faveur en relation avec des établissements publics qu'il gérait à Renens. Et d'avoir accepté, en échange, des avantages à titre privé.

Un ami à l'écoute et sur écoute

Les deux amis se connaissent depuis 2007, avant même que l'accusé n'occupe son poste actuel. Le gérant est du reste venu soutenir son copain ce mardi avant son entrée en salle d'audience et sa comparution devant le Tribunal de police de Lausanne. Parce que si c'est bien le fonctionnaire de PolOuest qui fait face au juge unique, on s'interroge sur l'absence – même pas en tant que témoin de moralité – de son acolyte de longue date.

Car l'affaire du jour a précisément été découverte grâce à la mise sur écoute de cet hôtelier, qui possède également un hôtel-restaurant au bord de la plage près de Morges. Une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'une autre enquête liée à un trafic de stupéfiants et dont on ne saura rien.

«Une relation pas idéale»

Ce «mélange des genres», comme le qualifie le Ministère public, entre l'amitié et la fonction professionnelle est contesté par le père de famille de 43 ans: «Ces reproches sont infondés. J'ai toujours exercé dans le respect des règles. Je n'ai jamais violé mes obligations professionnelles. Je n'ai pas ce sentiment. D'ailleurs, malgré cette procédure, mes attributions n'ont pas été modifiées et mes dossiers (ndlr. il cite le nom des deux établissements qu'il aurait favorisés) ne m'ont pas été retirés.»

Plus loin, titillé par le Parquet et le président Philippe Colelough, le même homme tient des propos moins catégoriques: «Oui, j'ai donné des tuyaux. Je réalisais que c'était délicat de demander des services à un de mes administrés, que ce n'était pas une bonne solution. A posteriori, j'admets que cette relation n'était peut-être pas idéale, mais je n'ai pas choisi qu'il soit mon ami. Aujourd'hui, je suis devenu quasi paranoïaque. Survigilant.»

Ligne rouge franchie?

Tout l'enjeu réside dans le fait de savoir si l'employé de l’Association intercommunale «Sécurité dans l’Ouest lausannois» a franchi la ligne rouge. Peut-on, en étant inspecteur de la Police du commerce et, partant, garant de la surveillance des établissements publics, informer un restaurateur, fusse-t-il un ami, d'une perquisition? D'une descente de police? Fermer les yeux sur une licence pour la venue d'artistes en tenue courte?

Accepter que les clients fument à l'intérieur d'un restaurant/night-club? Faciliter l'obtention de la gérance d'un autre établissement en plaidant auprès d'une commune parce qu'on tutoie le secrétaire municipal? Préaviser favorablement pour l'ouverture d'un nouveau restaurant durant les Fêtes de fin d'année?

«Le prévenu n'est pas un mafieux»

Autant de questions soulevées par le procureur Dénéréaz lors de son réquisitoire. Tout cela en contrepartie de quoi? «De repas en famille, de chambres d'hôtel avec femme et enfants ou avec une maîtresse, de travaux dans sa maison, d'un lave-vaisselle, de foie gras, de rideaux, d'un éventuel prêt pour gâter son épouse.... Nous sommes bien dans un contexte de donnant-donnant et d'échanges d'avantages. Nous dépassons largement la notion de cadeaux»

Le Parquet estime que la culpabilité est «évidemment lourde. Qu'il représente l'État et qu'il en a abusé. Le but n'est pas de détruire l'accusé. Quand on parle corruption, on imagine une organisation criminelle ou mafieuse. La corruption peut être plus insidieuse. Le prévenu n'est pas un mafieux. Mais la plupart du temps, c'est lui qui appelle son ami pour lui donner une info et obtenir l'une ou l'autre chose en retour. Son ami, lui, reste toujours très laconique.»

La défense plaide l'amitié

Dans cette constellation plus que louche, le Ministère public a requis 270 jours-amendes à 60 francs, assortis d'un sursis de 4 ans. De même qu'une amende de 5000 francs. Du côté de la défense, on plaide l'acquittement. Me Jérôme Reymond de citer la corruption d'un Conseiller d'État vaudois, puis genevois et leurs voyages offerts à l'étranger.

«Et maintenant on a mon client et sa machine à laver!, lâche l'avocat, Il aurait risqué sa carrière pour trois fois rien? Il s'agit de services modestes que l'on se rend entre amis. Il n'y a pas de malice, rien de répréhensible. Pas de largesses, pas de passe-droits, pas d'échanges monnayés. Ce dossier a été pollué par les conversations téléphoniques (ndlr. écoutes). Mon mandant a toujours fait la part des choses.»

Le verdict sera rendu mercredi. Si le fonctionnaire devait être condamné, resteront pendantes d'éventuelles sanctions disciplinaires.

evelyne.emeri@lematin.ch

(Le Matin)