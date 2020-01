Lundi, se tiendront les obsèques et la cérémonie d’adieu à la jeune femme retrouvée sans vie, le 6 janvier dernier, dans la région d’Yverdon-les-Bains (VD). La police cantonale vaudoise se fait la porte-parole de la famille qui désire pouvoir se recueillir dans la dignité et la tranquillité, selon un communiqué de presse paru samedi. Elle invite les représentants des médias à respecter l’intimité de la famille et des proches de la défunte.

A cet effet, elle émet le souhait de pouvoir procéder aux cérémonies en leur absence (journaliste, photographe et cameraman) et prie donc ces derniers de ne pas se rendre sur et aux abords des divers lieux de recueillement.

La police cantonale vaudoise invite les représentants des médias à se comporter avec la retenue exigée par les circonstances, dans le respect des souhaits de la famille. (comm/nxp)