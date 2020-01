Un étrange et potentiellement dramatique accident s'est produit samedi dernier au large de l'île de Pulau Siumpu, en Indonésie. Muhammad Idul, un étudiant âgé de 16 ans, pêchait en famille lorsqu'une Orphie – appelée également aiguille de mer –a soudainement surgit hors de l'eau et a transpercé de part en part son cou, rapporte le média local Makassar Terkin. Sous la violence du choc, l'adolescent a même été éjecté par dessus bord.

WARNING: GRAPHIC IMAGES. Muhammad Idul was fishing in Buton waters off the South East Sulawesi province on Saturday when a needlefish jumped out of the water and stabbed him

