Samedi au petit matin, vers 5 h 30, à Belfort, c’est le «comportement du conducteur qui a suscité l’intérêt des policiers», relate «L’Est Républicain». On peut le dire: l’individu venait de griller deux feux rouges séparés d’à peine une centaine de mètres…

Cet automobiliste suisse a donc été interpellé et contrôlé par les forces de l’ordre. Il s’est avéré qu’il était fortement aviné: une alcoolémie de 1,74 g. Et également positif au cannabis et encore à la cocaïne.

«Pour couronner le tout», précise le quotidien français, l’homme a affirmé être en possession d’un permis de conduire qu’il n’a finalement jamais trouvé.

Il a été placé en garde à vue «pour s’assurer notamment qu’il était bien détenteur d’un permis de conduire.»

