L'homme, un Portugais marié et père de trois enfants, était tombé follement amoureux de la prostituée qu'il fréquentait. Au point, de payer son loyer, rapporte le journal «La Côte». Un amour qui a poussé l'individu à déraper, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2018.

Cette nuit-là, le père de famille, dans un excès de jalousie, s'en est pris à l'un des clients de sa bien-aimée, dans un cabaret de la région morgienne. La raison de son courroux: le client avait eu une relation sexuelle tarifée avec la dame dans l'appartement qu'il payait de sa poche.

Après une première confrontation, lors de laquelle l'amant jaloux a «saisi l'oreille» de son «rival», les deux hommes se sont retrouvés nez à nez dans les toilettes de l'établissement. Furieux, le père de famille a saisi le client à la gorge et lui a pointé une arme à feu au visage. «Il m’a menacé en me disant qu’il pouvait me tuer [...] Il a ajouté: tu as baisé ma copine dans mon lit, il faut que tu paies», a raconté le client lors de l'audience lundi dernier devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte.

L'agresseur a de son côté livré une première version des faits, assurant que l'arme n'était pas chargée et niant l'avoir pointée au visage de sa victime ainsi que d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent. Avant de finalement revenir sur ses dires et d'admettre les faits, à l'exceptions des munitions dans l'arme.

Selon «La Côte», une peine de prison avec sursis de 30 mois, dont dix ferme, a été requise, assortie d'une expulsion de cinq ans du territoire suisse.

Le prévenu sera fixé sur son sort mercredi.

J.Z.