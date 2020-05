Un incendie s'est déclenché dimanche soir vers 22h15 dans un appartement situé au chemin des Grottes à Fribourg.

Les secours ont procédé à l’évacuation préventive d’une vingtaine de locataires qui ont été rassemblés dans une cafétéria à proximité.

Le Centre de renfort de Fribourg, composé de 12 hommes et de 4 véhicules, sont venus à bout de cet incendie. Ils ont poursuivi l'intervention en ventilant les fumées stagnantes dans les étages et procédé à différents contrôles de sécurité des lieux.

La famille saine et sauve

Les locataires de l'appartement ravagé par les flammes, une mère de famille de 31 ans et ses quatre enfants âgés de 6 à 14 ans sont sains et saufs. Ils ont été relogés chez un ami .

Les autres locataires ont pu regagner leur domicile au terme des opérations de secours. Les ambulanciers ont prodigué des soins sur place à une personne qui avait inhalé un peu de fumée.

La cuisine de l’appartement a été détruite par les flammes et d’autres pièces sont endommagées. Le montant des dégâts n’est pas encore chiffré.

Origine inconnue

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Des investigations sont en cours afin de déterminer les circonstances exactes et la cause du sinistre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu aurait démarré sous les combles, au deuxième étage de l’immeuble.

Les appartements de cette bâtisse sont loués par l'encadrement et l'hébergement des réfugiés (ORS) et occupés par des requérants d’asile.