«Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse! C'est un démarche courageuse et positive», affirme l'association Stopsuicide , dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N'hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes: «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d'aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

Petite surprise pour des collégiennes californiennes qui broyaient du noir. Se sentant en détresse et souhaitant trouver de l'aide, les malheureuses ont composé un numéro figurant sur une liste de services d'urgence figurant au dos des cartes d'étudiant distribuées à des élèves du district scolaire de Lancaster, au nord de Los Angeles.

Croyant composer le numéro d'une ligne anti-suicide, les collégiennes se sont en réalité retrouvées en connexion avec... un service téléphonique érotique. La raison? Un chiffre du numéro figurant sur la carte était erroné.

«J'ai tout simplement été sidérée», a expliqué la maman d'une des élèves, à la chaîne ABC. De son côté, très embarrassée, la direction du district scolaire de Lancaster a présenté ses excuses pour cette terrible erreur. Les cartes ont été ramassées et seront remplacées le plus vite possible.



L.S.