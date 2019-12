La police du Yorkshire du Nord, en Angleterre, a communiqué sur un bien étrange cas de vandalisme incluant de la cruauté envers les animaux. Il a eu lieu lundi soir dans la ville de Harrogate. Un homme de 25 ans a été interpellé pour avoir lancé deux furets sur une voiture…

Après avoir projeté les animaux, l’individu a utilisé la boîte servant à les transporter pour s’en prendre à de nombreuses voitures. Il a brisé des vitres ou endommagé la carrosserie d’au moins une douzaine de véhicules, rapporte «The Independent».

Des animaux protégés

Cet homme, sans domicile fixe, a été arrêté, est-il indiqué, pour «suspicion de dommages criminels» et pour avoir infligé «des souffrances inutiles à un animal protégé». L’état de santé des furets n’a pas été précisé mais ils ont été pris en charge par la RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

La police locale cherche encore des informations sur ce cas et a précisé que l’«incident» a certainement été très «perturbant et alarmant» pour ceux qui en auraient été témoins.

R.M.