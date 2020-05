Voyant la menace du confinement se profiler, Richard McGuire a choisi un lieu des plus improbables pour s'isoler. L'homme de 42 ans originaire d'Alabama a mis le cap sur une île à Disney World, en Floride. Un acte tout à fait illégal, puisque le parc d'attraction a fermé ses portes le 16 mars en raison du coronavirus.

Le quadragénaire est tout de même parvenu à séjourner plusieurs jours en toute tranquillité dans ce qu'il a décrit comme un «paradis tropical», rapporte le magazine Newsweek. En effet, l'île baptisée «Discovery Island» abrite une riche diversité de faune et de flore. Celle-ci a été fermée au public en 1999 et abandonnée depuis.

Suspectant la présence d'un individu sur les lieux, les autorités américaines ont sorti les grands moyens. En plus de messages d'avertissement diffusés via des hauts-parleurs dans tous le parc, l'intervention a nécessité le déploiement d'hélicoptères et de bateaux durant plusieurs jours avant de parvenir à mettre la main sur l'intrus, le 30 avril.

Il a été inculpé pour délit d’intrusion et est désormais interdit d’entrée sur les propriétés de Disney. On ignore à ce jour par quels moyens il s'est rendu jusqu'à l'île.

Pour se défendre, Richard McGuire a assuré à la police qu'il ignorait qu'il était dans l'illégalité. Il n'aurait pas remarqué la présence des panneaux d'interdiction ni entendu les messages audio depuis l'immeuble désaffecté où il avait élu résidence.

Laura Juliano