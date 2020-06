Un homme de 28 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir uriné sur une plaque installée en hommage à un policier tué lors d’une attaque terroriste en 2017 près du parlement britannique, a annoncé dimanche la police de Londres.

La photographie d’un homme urinant près du monument samedi, au moment où des militants d’extrême-droite manifestaient dans le centre de Londres, jetant des projectiles et prenant à partie la police, a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions indignées. Un homme de 28 ans a été arrêté, soupçonné d' «outrage à la décence publique» après s’être présenté de lui-même dans un commissariat de police, a indiqué Scotland Yard.

Is this a fascist pissing on the memorial to PC Keith Palmer, who was murdered during the 2017 terror attack on Parliament?



I thought blue lives mattered to the far-right? pic.twitter.com/Sssk4N54mV