Jeudi 31 octobre dernier, huit braqueurs s'étaient donnés rendez-vous dans la forêt de C0llonges, à quelques kilomètres de la frontière genevoise, pour partir en Suisse attaquer un fourgon blindé transportant des métaux précieux. Mais au point de rencontre, à 7 heures du matin, c'est la police française qu'ils ont trouvée et tous ont été arrêtés sans avoir eu le temps d'opposer la moindre résistance, selon une information exclusive du «Parisien».

Âgés de 30 à 50 ans, ces hommes, «tous de dangereux braqueurs expérimentés, ont été surpris par les enquêteurs des brigades de recherches et d'intervention de la police judiciaire de Lyon et de Dijon, épaulés par les fonctionnaires du Raid, l'unité d'élite de la police nationale», précise au journal une source proche de l'affaire. Dans leur coup de filet, les policiers ont également mis la main sur des Kalachnikov, des explosifs, des brouilleurs d'onde et des voitures.

Repérages en région genevoise

Cette arrestation intervient après plus de deux mois de collaboration entre les enquêteurs français et suisses pour tenter de neutraliser cette bande. Celle-ci aurait fait plusieurs repérages du côté de Genève. «Le Parisien» précise que cela faisait des semaines qu'elle déjouait les dispositifs de surveillance et ne communiquait qu'avec des téléphones cryptés, mais c'est grâce à un renseignement déterminant que les policiers français ont pu intervenir et stopper les braqueurs juste avant qu'ils partent commettre leur méfait.

Les huit personnes arrêtées sont majoritairement originaires de la communauté des gens du voyage et des quartiers sensibles de Lyon, Vaulx-en-Velin, de l'Isère et du Nord de la France, rapporte le journal. Parmi eux figurerait un homme de 33 ans qui avait été arrêté en flagrant délit et blessé en 2010 lors du spectaculaire braquage à l'explosif d'un bureau de change à Thônex (GE) et qui avait pris 16 ans de réclusion en 2016. Mais, lors d'un procès en appel de plusieurs de ses complices en 2018, lui n'avait pas fait appel et était venu témoigner à la barre.

Tous les individus arrêtés dans la forêt de Collonges ont été placés en garde à vue à Lyon pour association de malfaiteurs et ils doivent être déférés ce lundi devant un juge d'instruction. Aucun d'entre eux n'aurait dit quoi que ce soit aux enquêteurs.

Plus facile en Suisse

Parmi la bande, certains ont-ils fait partie des récents braquages de fourgons blindés en Suisse, que ce soit ceux du Mont-sur-Lausanne en avril 2018 et juin 2019 ou celui de La Sarraz n août dernier? «Le Parisien» dénombre une demi-douzaine d'attaques sur notre territoire depuis 3 ans effectués par des équipes de malfaiteurs lyonnais. Et le journal de conclure sur une note qui ne fait pas honneur notre pays: «Les braqueurs lyonnais profitent du fait que ces camionnettes circulent avec des sommes d'argent colossales, sont semi-blindés, roulent la nuit sur des parcours et des horaires de tournées, souvent invariables. Et, surtout, les malfaiteurs français ont accès, en Suisse, à des sommes beaucoup plus importantes qu'en France.»

Michel Pralong