Deux jeunes femmes prenant la pose devant un véhicule qui a pu circuler sans encombre à l'intérieur de la Cité interdite à Pékin provoquaient samedi la consternation des internautes alors que le site est habituellement un des mieux gardés du pays.

Située à proximité de l'immense place Tiananmen et vieille de six siècles, la Cité interdite est l'ancienne résidence des empereurs et l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale chinoise.

I'm actually laughing my face off. Apparently on Monday, the Forbidden City closed for a period of time, seemingly so a privileged rich kid could drive her friggin 4x4 inside & take pix.



They've apologised, saying in future they'll "strictly manage to prevent" such a thing. pic.twitter.com/zq6XshMlXP