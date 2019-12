Lundi matin, un camion circulant sur l'autoroute E34 en direction d'Anvers depuis l'ouest, a dérapé et a basculé dans le fossé à la hauteur de Moerbeke, rapporte «Le Soir». Une centaine de porcs sont sortis du véhicule, s'éparpillant sur l'autoroute, tandis que, d'après les images de la télévision belge AVS, d'autres ont visiblement péri dans l'accident.

Op de #E34 ter hoogte van #Moerbeke is een vrachtwagen met varkens gekanteld. Een deel van de varkens liep de snelweg op, de E34 in de richting van Antwerpen is tijdelijk afgesloten. https://t.co/butc6P4uwF pic.twitter.com/hyEI6dCLPa