Les secouristes ont sauvé jusqu'ici deux personnes légèrement blessées après l'avalanche descendue jeudi sur une piste de ski à Andermatt (UR). Quatre autres ont pu s'extraire, indemnes, par leurs propres moyens de la coulée, a indiqué la police uranaise dans un communiqué.

La coulée est descendue à 10h50 dans la région Oberalppass/Felli. Il n'est pas clair pour l'heure si elle a touché une piste ouverte ou fermée, selon le porte-parole de la police Reto Pfister. Le secours alpin suisse, la Rega et la police cantonale uranaise ont été mobilisés. Cette dernière informera dès qu'elle disposera de nouveaux éléments.

Le danger d'avalanche dans la région est marqué. Les coulées peuvent être déjà déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver et atteindre une taille dangereuse, selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (WSL).

