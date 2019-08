Le drame avait horrifié la Suisse en mars dernier: à Bâle, une septuagénaire avait poignardé à mort en pleine rue un garçon de 7 ans. Le petit était décédé peu après l’attaque, à l’hôpital. Se basant sur des documents judiciaire «BZ Basel», révèle ce mercredi des informations glaçantes: le meurtre était prémédité et la tueuse ne montre aucun remords.

Selon ces sources, la Suissesse de 75 ans a envoyé un SMS la veille de son attaque. Bien qu’il a été effacé, il a été retrouvé et prouverait qu’elle avait prévu de s’en prendre à un enfant.

Un sentiment d'injustice

Un second message envoyé à plusieurs personnes juste après le drame a aussi été révélé. «Salut mes chers. J’ai tué un enfant pour récupérer mes biens. Je me rends à la police et j’en assume la responsabilité, si je ne suis pas tuée en tant qu’ennemi public.»

Très endettée et s’estimant manifestement persécutée, la retraitée était depuis longtemps en conflit permanent avec les autorités. Son meurtre s’expliquerait principalement par «le sentiment subjectif d’injustice» qu’elle ressentait.

La septuagénaire, enfin, ne montrerait absolument aucun signe de culpabilité ou de repentance. Car elle considère que tuer un garçon de 7 ans était «un moyen légitime d’attirer l’attention sur sa situation personnelle».