Il a fallu plusieurs mois d'enquête à la police tessinoise pour démanteler une bande de voleurs spécialisés dans les casses dans des bijouteries. Cinq ressortissants roumains âgés de 24 à 36 ans ont été arrêtés, ont indiqué vendredi les autorités judiciaires tessinoises.

La bande opérait au Tessin et dans d'autres cantons et agissait de nuit principalement, en effectuant des casses dans les bijouteries sises dans des centres commerciaux notamment. Chaque coup rapportait plusieurs dizaines de milliers de francs, ont précisé le Ministère public tessinois et la police cantonale.

Selon les enquêteurs, la bande démantelée faisait partie de «l'Académie du crime roumaine», une organisation structurée hiérarchiquement, dotée de règlements internes bien précis et qui agit dans plusieurs pays européens.

La police tessinoise a réussi à identifier le groupe actif au Tessin. Grâce à une série de mandats d'arrêts internationaux, ces cinq membres ont pu être arrêtés en Suisse, en Italie et en Espagne. Ils sont soupçonnés de vols, dégâts matériels et violation de domicile. Les premiers procès auront lieu prochainement. (ats/nxp)