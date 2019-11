Les pompiers ont dû intervenir dimanche dans un appartement de Valence, dans la Drôme, pour secourir sept personnes intoxiquées: un couple et leurs cinq enfants. Tous ont été menés à l’hôpital mais ils ne sont pas en danger et leur état n’inspire plus d’inquiétude.

L’origine du problème? Cette famille, explique France Bleu, avait cuisiné sur un barbecue à charbon, «mais à l’intérieur de l’appartement»…

«Les pompiers de la Drôme tiennent aussi à rappeler qu’il faut faire attention à l’état des chauffages d’appoint et au risque d’intoxication au monoxyde de carbone. Autre précision des secouristes drômois: les groupes électrogènes se mettent à l’extérieur!» écrit France Bleu. «La prochaine fois, il vaudra mieux privilégier la raclette», ironise de son côté «Lyon Capitale».

R.M.