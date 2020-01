La petite Marion «apprenait à marcher» et s'apprêtait à fêter son premier anniversaire, a déploré son père à la télévision locale KCBD. Mais mardi dernier, la fillette de 10 mois s'est éteinte dans la ville texane de Lubbock, délaissée par le nouveau compagnon de sa mère .

L'homme de 27 ans était passé prendre l'enfant dans la matinée avant de se rendre sur son lieu de travail. Sur place, il a alors «fourré» le bébé dans un sac à dos qu'il a laissé au plancher de sa voiture, allant s'en enquérir «périodiquement».

À la fin de sa pause de midi, il a placé la petite et son sac dans le coffre de sa voiture où elle est restée durant «plusieurs heures». À ce moment, l'enfant «pleurait légèrement mais respirait» encore, a expliqué l'accusé. Mais cinq heures plus tard, alors qu'il allait prendre de ses nouvelles, la fillette était devenue blanche et ne respirait plus. L'homme a alors alerté les secours et lui a appliqué les premiers soins, mais l'enfant a été déclaré morte dès son arrivée à l'hôpital.

Selon KCBD, l'individu a reconnu que son geste était dangereux pour la vie de l'enfant. Il a également avoué aux forces de l'ordre que la petite n'avait pas mangé depuis 20 heures.

L'homme a été inculpé pour meurtre et placé en détention à la prison du comté de Lubbock, où sa caution a été fixée à 2 millions de dollars.