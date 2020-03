Pour la première fois, le procureur Pascal Fischer, en charge de cette douloureuse affaire, s'exprime après avoir annoncé qu'il classait la procédure pénale à l'encontre de l'ami de la maman infanticide. L'homme avait été interpellé après la macabre découverte du 17 janvier 2019 sur le parking de la commune réservé aux clients de la salle de fêtes et de la halle de tennis. Détenu durant onze jours, il a été indemnisé pour le tort subi et les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat. Aucun chiffre n'est articulé.

«Il n'est complice de rien»

L'individu avait été suspecté d'entrée de jeu, pris pour le père du nouveau-né et placé en détention provisoire. Il a toujours nié toute implication dans le processus d'abandon de la petite fille de sa copine, âgée de 22/23 ans. Le Ministère public du Jura bernois-Seeland vient de lui donner raison. A-t-il été complice à un moment donné ou à un autre? «Il n'est complice de rien, certifie le procureur Fischer, Sinon je n'aurais pas classé. Il n'a rien à se reprocher.»

Pourquoi son ADN sur la petite?

Pourquoi son ADN a-t-il été retrouvé sur la dépouille du bébé? «Sur l'ADN, je ne peux pas répondre, réplique le représentant du Parquet, Il ne faut pas en tirer de fausses conclusions.» Autrement dit, il peut s'agir d'un transfert d'ADN. D'une part, la mère du nourrisson sortait avec cet homme plus âgé; d'autre part, elle a accouché, en son absence, au domicile de celui-ci le dimanche 13 janvier 2019. A la naissance, le bébé était bien vivant. La justice bernoise l'avait précisé tout de suite. Les aveux de la mère, qui dit avoir agi seule, corroborent l'absence de complicité de son partenaire. Elle avait lavé sa fillette avant de la glisser dans un sac en plastique et d'aller la déposer sur un parking, situé un peu à l'écart du village du Jura bernois.

Libérée après une expertise

La communication de ce mardi du magistrat instructeur concerne uniquement la mesure de classement s'agissant de l'ami de la maman. Pour autant, le procureur a répondu prudemment à certaines de nos interrogations par rapport à la mère infanticide. Pourquoi l'avoir libérée cet été? «Pour la maman, il s'agissait d'un enfermement en milieu de soins psychiatriques. Une expertise a été effectuée. Sur cette base-là, j'ai estimé qu'il n'était plus nécessaire de la maintenir en détention.» Des soins ambulatoires ou supplémentaires ne sont pas exclus. Sur les circonstances, le déroulement des faits et la cause de la mort du nouveau-né, pas de commentaires en revanche.

«Procès vraisemblable»

Bien que libre, la jeune femme reste prévenue de meurtre (ndlr. 5 ans ferme au moins) et d'infanticide (ndlr. 3 ans ferme au plus). Des charges extrêmement lourdes et des qualifications qui ne peuvent, a priori, que la renvoyer devant un tribunal. «J'envisage de terminer mon instruction d'ici cet été. Un procès est vraisemblable», lâche prudemment le procureur Pascal Fischer.

En guise de conclusion, il nous confirme que l'ordonnance qu'il a rendue cet été et qui impose le silence à toutes les parties est toujours en force afin de protéger les personnes impliquées et l'intérêt de son instruction. Ainsi le père biologique – un jeune Neuchâtelois qui s'est découvert, suite à un test ADN, papa à son insu d'une petite fille défunte – ne peut plus témoigner de sa douleur et du choc que cela a engendré pour lui. Il a reconnu Leïla Ange, son petit ange.

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch