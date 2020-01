Deux hommes de 25 et 23 ans comparaissent depuis lundi devant le Tribunal criminel de Genève pour brigandage aggravé et tentative d'assassinat. Ces jeunes avaient braqué la Coop des Palettes au Grand-Lancy en février 2016, un brigandage qui avait fait deux blessés par balle.

Bousculé par son avocat Vincent Spira, qui en a marre de ses réponses toutes faites, un des prévenus lâche: «J'étais jeune et con». Déjà condamné pour vol et brigandage, il explique qu'à ce moment de sa vie, «il traînait avec des personnes peu fréquentables». Il avait besoin d'argent pour financer ses soirées en boîte. «J'étais dans le paraître. Je voulais me montrer et plaire aux filles», a-t-il déclaré. La décision de braquer la Coop des Palettes, qu'il fréquente comme client, a été prise le jour même avec son pote. Ce dernier se trouve aussi sur le banc des accusés.

Le 25 février 2016, à 19h15, les deux hommes alors âgés de 21 et 19 ans pénètrent cagoulés et gantés dans le magasin. Le plus âgé tient un pistolet chargé, menace une caissière et une autre employée. Il tire et la blesse grièvement au pied gauche. La victime, très émue pendant le procès, devra subir six opérations. Elle en gardera des séquelles à vie.

Intimider

Le braqueur tire un deuxième coup de feu qui atteint par ricochet un client au pied. Le duo s'empare du butin, un peu plus de 5300 francs, et s'enfuit en courant. Deux autres coups de feu sont tirés pendant la fuite, l'un d'eux menaçant directement la vie d'une employée et d'une cliente qui couraient sur le trottoir.

Le tireur a affirmé pendant son audition avoir uniquement voulu intimider les victimes et éviter de se faire approcher. Son complice était d'accord qu'il tire en l'air par pure intimidation, mais pas pour tuer quelqu'un.

Deux mois plus tard, le duo a récidivé en s'attaquant cette fois à une station-service à Perly-Certoux (GE). Armé d'un pistolet, «factice», a précisé le braqueur, il a menacé une employée, l'a brutalisée et injuriée avant de prendre la fuite avec son complice et un butin de 300 francs en poche. Les deux contestent en partie ces faits.

Influençable

Ils ont exprimé des regrets et des excuses devant le Tribunal criminel. Incarcérés en exécution de peine anticipée, ils risquent jusqu'à dix ans de prison. Sans emploi, ni formation au moment de son interpellation, le plus âgé vise désormais un diplôme de coach sportif ou une formation dans la boulangerie.

Le deuxième prévenu a reconnu avoir participé au total à quatre brigandages entre février et août 2016. «Ce n'était pas seulement pour l'argent, mais aussi pour montrer que j'en étais capable», a-t-il déclaré devant les juges. Le soutien de sa mère, qui l'a aidé à trouver une place d'apprentissage, n'a pas suffi à le garder dans le droit chemin.

Ce jeune qui se dit influençable a également des antécédents judiciaires. Il s'est finalement fait arrêter lors du braquage d'une station-service à Plan-les-Ouates (GE) le 8 août 2016 après avoir été maîtrisé par un client et le propriétaire du commerce. Il avait auparavant frappé le client à la tête avec la crosse de son pistolet factice.

Vol et incendie

Trois autres prévenus âgés de 21, 25 et 26 ans comparaissent en même temps. Deux d'entre eux sont accusés d'avoir participé au braquage de Plan-les-Ouates. Ils sont notamment suspectés d'avoir volé une moto qui a servi au braqueur et l'avoir ensuite incendiée. Le cinquième prévenu est soupçonné d'avoir fourni l'arme qui a servi au braquage de la Coop.

Le procès se poursuit. Le verdict est attendu en début de semaine prochaine. (ats/nxp)