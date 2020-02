Un bus transportant 53 enfants et quatre adultes a perdu tout contrôle en raison de l'éclatement d'un pneu vendredi sur l'autoroute A1 près d'Härkingen (SO). La conductrice a réussi à arrêter le véhicule, mais six personnes ont été emmenées à l'hôpital.

Plusieurs blessés

Le car roulait vendredi peu après 14h15 sur la voie normale en direction de Zurich lorsqu'un pneu a éclaté à l'avant gauche, précise samedi la police cantonale de Soleure. Hors de contrôle, il a percuté une voiture, puis la glissière de sécurité. La conductrice a réussi à stopper son véhicule au niveau de la sortie d'autoroute Rothrist.

La conductrice de la voiture percutée et un jeune enfant ont été blessés dans le choc et ont dû être hospitalisés, avec des blessures indéterminées. Quatre personnes à bord de l'autocar ont été emmenées à l'hôpital pour un contrôle, avec des blessures légères. Les deux véhicules ont été remorqués.

Autoroute fermée

Immédiatement après le premier accident, une autre voiture et un camion avec remorque se sont heurtés. Personne n'a été blessé.

L'autoroute a été complétement fermée pendant environ 15 minutes pour dégager les véhicules. La circulation était limitée jusqu'à peu après 17h00. (ats/nxp)