La police cantonale jurassienne a communiqué brièvement sur l'heure de midi: «Lundi matin 21 octobre 2019, la police cantonale jurassienne était avisée que deux corps avaient été retrouvés sans vie dans un appartement en Haute-Sorne. Une enquête, en cours, est dirigée par le Ministère public jurassien par Mme Laurie Roth. Il ne sera donné aucune information supplémentaire pour l’heure.» Pour sa part, le Parquet nous répond que, d'ici la fin de la journée, il devrait transmettre davantage de détails sur ce qui ressemble à un nouveau drame familial, assorti de problèmes financiers.

Il aurait déjà menacé sa femme

De sources proches de l'enquête, les deux cadavres ont été retrouvés dans le village de Courfaivre (JU), situé à quelques kilomètres de Delémont. Il s'agirait de l'ancien propriétaire du zoo Siky Ranch de Crémines (BE), qu'il avait transformé en fauconnerie. Le quadragénaire et sa famille avaient dû mettre la clé sous la porte après quelques années d'activités. Le second corps ne serait autre que celui de son épouse.

Toujours selon nos informations, la police serait déjà intervenue au domicile du couple. Monsieur aurait menacé Madame et plusieurs armes à feu auraient été saisies à ce moment-là. Ce matin, l'époux aurait abattu sa femme avec une arme avant de la retourner contre lui. Père et mère de trois adolescents, c'est l'un d'eux qui aurait découvert ses parents sans vie dans l'appartement familial.

Evelyne Emeri / Vincent Donzé