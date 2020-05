Peu avant 8 heures ce lundi matin à Bâle, le conducteur d’un petit camion utilisé pour la voirie s’est arrêté. Il voulait remplir la citerne d’eau de son engin mais le véhicule «s’est mis en mouvement pour des raisons encore à clarifier», écrit la police de Bâle-Ville.

Le camion incontrôlable s’est mis à dévaler une rue de la ville, la Colmarerstrasse et il a fait de gros dégâts avant d’enfin s’immobiliser. «Il a endommagé plus de trente voitures, scooters et vélos stationnés, ainsi que des façades, des panneaux de signalisation et une vitrine», détaillent les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu’il s’est passé. Le conducteur du véhicule a passé un alcootest mais il s’est avéré négatif: il n’avait pas bu. La circulation a été bloquée dans cette rue durant plusieurs heures.

R.M.