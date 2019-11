Un accident de la circulation entre une piétonne et un camion s’est produit mercredi vers 14h15 à la place de la Gare de Lausanne, indique la police municipale dans un communiqué. Les premiers éléments indiquent que la piétonne, une femme âgée de 75 ans, domiciliée à Lausanne, a traversé la chaussée lorsqu’elle a été heurtée par le véhicule.

Rapidement sur place, les policiers ont sécurisé les lieux de l’accident et procédé à la fermeture de la travée sud de la place. Simultanément, les ambulanciers d’USR et le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ont pris en charge la victime. Cette dernière, grièvement blessée, notamment aux jambes, a été hospitalisée.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cet accident. Les investigations sont menées par le Groupe-accidents de la Police municipale de Lausanne sous la conduite du Ministère public.

La police prie toute personne ayant assisté à la scène de se faire connaître au 021 333 54 54.